Calcio femminile C Jesina Aurora al Carotti arriva il Gatteo Mare | le parole di Elena Cavagna

Dopo un periodo nero e due settimane senza partite, la Jesina Aurora torna al Carotti per affrontare il Gatteo Mare con un solo obiettivo: tornare alla vittoria. La giovanile leoncella Elena Cavagna JESI, 25 ottobre 2024 – C'è grande fermento in casa Jesina Aurora. Le leoncelle, reduci da un filotto negativo di risultati, sono pronte a tornare in campo per l'ottava giornata di Serie C, turno che le vedrà sfidare al Carotti il Gatteo Mare, a pari punti con le biancorosse ma con una gara in più. Le romagnole, appena neopromosse dall'Eccellenza regionale sono la novità di questo campionato e puntano a stupire tutti.

