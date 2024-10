Calcio: Arsenal.Arteta"Calafiori ha bisogno di sottoporsi ad altri test" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il difensore si è infortunato martedì scorso nel match di Champions contro lo Shakhtar LONDRA (INGHILTERRA) - Ancora è presto per dire "pericolo scampato", ma di sicuro può esserci spazio per un sospiro di sollievo. L'infortunio di Riccardo Calafiori nel match di Champions contro lo Shakhtar ha mess Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Arsenal.Arteta"Calafiori ha bisogno di sottoporsi ad altri test" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il difensore si è infortunato martedì scorso nel match di Champions contro lo Shakhtar LONDRA (INGHILTERRA) - Ancora è presto per dire "pericolo scampato", ma di sicuro può esserci spazio per un sospiro di sollievo. L'infortunio di Riccardonel match di Champions contro lo Shakhtar ha mess

Ultime notizie Calcio Estero : Arsenal in ansia per Calafiori; Vinicius da Pallone d'Oro; L'Equipe attacca Luis Enrique; Xavi allo United? Yamal come Messi

Arsenal - White ammette : “Non guardo le partite - a casa non voglio parlare di calcio” - Benjamin White si è concesso ai microfoni di Amazon Prime Video Sport, in un’intervista rilasciata all’ex portiere Ben Foster. Il giocatore dell’Arsenal parla del suo rapporto con il calcio fuori dal campo: “Non lo odio, ovviamente. Però non lo ... (Sportface.it)