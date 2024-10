Braccialetti elettronici, soluzione o problema? Quasi 3.000 falsi allarmi in un mese a Modena (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Preannunciato come una positiva rivoluzione tecnologica, si sta in realtà dimostrando una falsa soluzione, soprattutto dal punto di vista tecnico". Questo il giudizio del Siulp di Modena sul braccialetto elettronico. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia, infatti, per i circa 40 Modenatoday.it - Braccialetti elettronici, soluzione o problema? Quasi 3.000 falsi allarmi in un mese a Modena Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Preannunciato come una positiva rivoluzione tecnologica, si sta in realtà dimostrando una falsa, soprattutto dal punto di vista tecnico". Questo il giudizio del Siulp disul braccialetto elettronico. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia, infatti, per i circa 40

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dramma e film, Avetrana si divide: «Dolore infinito» - «Finalmente. L’altro ieri ero in stazione a Modena da mio figlio e ad un tratto ho visto su un monitor la pubblicità del film sulla nostra Avetrana. Non potete immaginare come ... (quotidianodipuglia.it)

Hera-Saipem, progetto cattura CO 2 riceverà 24 mln da Eu Innovation Fund - BOLOGNA (ITALPRESS) - Catturare l'anidride carbonica in uscita dai camini dei termovalorizzatori, per poi stoccarla nei giacimenti di gas naturale esauriti ... (italpress.com)

SONDAGGIO: Palermo-Reggiana, Brunori o Henry titolare? - Henry o Brunori dal primo minuto contro la Reggiana? Esprimi il tuo voto su quale soluzione vorresti vedere sabato ... (mediagol.it)

Parcheggio ancora sott’acqua - Operazione di svuotamento del maxi-parcheggio di via Zucchi dopo allagamento causato da crepa nel collettore fognario. Hera lavora per risolvere la situazione. (ilrestodelcarlino.it)