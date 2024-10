Botte alla compagna per farsi comprare la droga, a processo per maltrattamenti (Di venerdì 25 ottobre 2024) SENIGALLIA - Quasi un anno tenuta sotto scacco dal compagno che l’avrebbe picchiata e offesa per farsi comprare la droga. Vittima una 30enne della provincia di Pesaro e Urbino che viveva con un 40enne, a Senigallia. Tra aprile e settembre del 2023 l’uomo le avrebbe reso la vita un inferno. In più Anconatoday.it - Botte alla compagna per farsi comprare la droga, a processo per maltrattamenti Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) SENIGALLIA - Quasi un anno tenuta sotto scacco dal compagno che l’avrebbe picchiata e offesa perla. Vittima una 30enne della provincia di Pesaro e Urbino che viveva con un 40enne, a Senigallia. Tra aprile e settembre del 2023 l’uomo le avrebbe reso la vita un inferno. In più

