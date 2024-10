"Boss in incognito": la Riva 1920 protagonista su Rai 2 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Appuntamento imperdibile martedì 29 ottobre alle 21:30 su Rai 2 con Boss in incognito, il programma che porta gli imprenditori dietro le quinte delle proprie aziende per conoscere a fondo chi lavora con loro. In questa puntata sarà protagonista Monica Riva, figlia di Maurizio Riva, della storica Quicomo.it - "Boss in incognito": la Riva 1920 protagonista su Rai 2 Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Appuntamento imperdibile martedì 29 ottobre alle 21:30 su Rai 2 conin, il programma che porta gli imprenditori dietro le quinte delle proprie aziende per conoscere a fondo chi lavora con loro. In questa puntata saràMonica, figlia di Maurizio, della storica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GUIDA TV 22 OTTOBRE 2024 : GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI BOSS IN INCOGNITO - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:25 Mike fine Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:00 Boss in Incognito new La Fisica ... (Bubinoblog)

Domenico Bianco di Soavegel è il primo Boss In Incognito della decima edizione - Sono cinque i protagonisti della decima edizione di Boss In Incognito, in onda da stasera – martedì 22 ottobre 2024 – in prima serata su Rai2. Il docureality, condotto per la quinta volta da Max Giusti, ha infatti scovato dei nuovi ‘boss’ che hanno ... (Davidemaggio.it)

Boss in incognito 2024 2025 : le anticipazioni della prima puntata - Boss in incognito 2024 2025: le anticipazioni della prima puntata, 22 ottobre. Azienda, datore di lavoro, location, lavoratori Questa sera, 22 ottobre 2024, va in onda la prima puntata della nuova edizione di Boss in incognito 2024 2025, il ... (Tpi.it)

Boss in incognito 2024 2025 streaming e diretta tv : dove vedere la prima puntata - Boss in incognito 2024 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, 22 ottobre 2024, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Boss in incognito 2024, la nuova edizione condotta da Max Giusti. Riparte il ... (Tpi.it)