Borsa | l' Europa chiude contrastata Francoforte +011%

Borsa: l'Europa chiude contrastata, Francoforte +0,11% (Di venerdì 25 ottobre 2024) Seduta contrastata sui listini europei, alle prese con alcune trimestrali deludenti. Parigi ha perso un marginale 0,08%, Francoforte ha guadagnato lo 0,11%. In calo Londra (-0,25%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude contrastata, Francoforte +0,11% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sedutasui listini europei, alle prese con alcune trimestrali deludenti. Parigi ha perso un marginale 0,08%,ha guadagnato lo 0,11%. In calo Londra (-0,25%).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa chiusura 25 ottobre: il Nasdaq colleziona nuovi record sull’onda di Nvidia e da Meta. A Milano brillano Iveco e Saipem - In ambito bancario buone notizie sono arrivate dalla britannica Natwest, che ha alzato le previsioni sui ricavi 2024, mentre Electrolux chiude in profondo rosso per aver mancato le previsioni degli ... (firstonline.info)

Borsa: l'Europa chiude contrastata, Francoforte +0,11% - Seduta contrastata sui listini europei, alle prese con alcune trimestrali deludenti. Parigi ha perso un marginale 0,08%, Francoforte ha guadagnato lo 0,11%. In calo Londra (-0,25%). (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Borsa oggi 25 ottobre: Europa incerta con gli occhi sull'auto dopo l'exploit di Tesla. A Milano Saipem, Eni e Unicredit in evidenza - FIRSTonline - L'Europe démarre prudemment après la fermeture contrastée des USA et de l'Asie. A Milan, les yeux rivés sur Eni après le rapport trimestriel, les banques en hausse ... (firstonline.info)

Wall Street chiude contrastata. A Piazza Affari exploit di Saipem. Rally di Tesla dopo i conti - Dopo un inizio vivace Milano termina invariata zavorrata dalle banche. Bene invece il lusso con Brunello Cucinelli e Moncler. Spread poco mosso, gas in rialzo. L'euro recupera terreno sul dollaro ... (ilsole24ore.com)