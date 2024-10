Ilnapolista.it - Bologna-Milan salvo sorprese si giocherà. Ipotesi Como per ospitare la partita (Gazzetta)

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È sempre più probabile chesi. La Lega è decisa: vuole che lasi giochi. L’è che il match venga spostato a, allo stadio Sinigaglia. In queste ore è in corso il dialogo tra il sindaco diMatteo Lepre e il prefetto Attilio Visconti. Ladello Sport riporta:, a meno diche ora sarebbero clamorose, si. La Lega prosegue decisa con la sua volontà di far giocare la, a rischio rinvio dopo la nota ufficiale di ieri del Comune di: “Lanon sia causa del maltempo”. La Lega ha già trovato l’accordo con sindaco, questore e prefetto diper giocare eventualmente laal Sinigaglia. Ecco delineato quindi il piano B: non Verona o altri stadi, ma. Prima però si aspettano le novità da