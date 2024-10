Aziende sanitarie, le sigle sindacali proclamano un'intera giornata di sciopero (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Direzione generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria e dell'Ausl di Ferrara hanno comunicato che per l'intera giornata di giovedì 31 è stato proclamato dalle associazioni sindacali Usb Pi, Cib Unicobas con adesione di Fisi, lo sciopero nazionale per l'area contrattuale Comparto Ferraratoday.it - Aziende sanitarie, le sigle sindacali proclamano un'intera giornata di sciopero Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Direzione generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria e dell'Ausl di Ferrara hanno comunicato che per l'di giovedì 31 è stato proclamato dalle associazioniUsb Pi, Cib Unicobas con adesione di Fisi, lonazionale per l'area contrattuale Comparto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In ricordo di Giovanni Orcel - una giornata di commemorazioni per il sindacalista ucciso dalla mafia - Lunedì ricorre il 104esimo anniversario dell’assassinio mafioso di Giovanni Orcel, segretario generale della Fiom Palermo. La figura del segretario dei metallurgici, costruttore di unità tra il mondo contadino e operaio, sarà ricordata lunedì nel ... (Palermotoday.it)

Vittorio Giovani - a Murci una giornata per ricordare il politico Dc e sindacalista - Scansano, 27 agosto 2024 – Ad un anno dalla scomparsa, si è svolta una giornata in ricordo di Vittorio Giovani. L’iniziativa in sua memoria è stata organizzata dalle Acli provinciali e regionali a Murci (Scansano). Nella sua lunga carriera ... (Lanazione.it)