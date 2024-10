Allerta massima per Sinner: “Non reggerebbe” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Jannik Sinner, il rischio è concreto e le conseguenze potrebbero essere disastrose: è sul punto di crollare. Ha vinto talmente tanto che, a questo punto, è ad un passo dal superare il record che in questo momento appartiene ancora a Novak Djokovic. 8 anni fa il serbo si è assicurato il primato assoluto in termini di montepremi vinti sul campo e Jannik Sinner, adesso, gli sta con il fiato sul collo. Nel caso in cui, infatti, dovesse imporsi a Parigi Bercy e vincere le Finals di Torino da imbattuto, supererebbe la somma che l’ex numero 1 del mondo incassò nel lontano 2015. Jannik Sinner è in attesa che il Tas di Losanna si pronunci (LaPresse) – Ilveggente.itAl di là del discorso prettamente economico, dunque, non v’è dubbio sul fatto che quello che ci stiamo lasciando alle spalle sia stato un anno straordinario per il campione altoatesino. Ilveggente.it - Allerta massima per Sinner: “Non reggerebbe” Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Jannik, il rischio è concreto e le conseguenze potrebbero essere disastrose: è sul punto di crollare. Ha vinto talmente tanto che, a questo punto, è ad un passo dal superare il record che in questo momento appartiene ancora a Novak Djokovic. 8 anni fa il serbo si è assicurato il primato assoluto in termini di montepremi vinti sul campo e Jannik, adesso, gli sta con il fiato sul collo. Nel caso in cui, infatti, dovesse imporsi a Parigi Bercy e vincere le Finals di Torino da imbattuto, supererebbe la somma che l’ex numero 1 del mondo incassò nel lontano 2015. Jannikè in attesa che il Tas di Losanna si pronunci (LaPresse) – Ilveggente.itAl di là del discorso prettamente economico, dunque, non v’è dubbio sul fatto che quello che ci stiamo lasciando alle spalle sia stato un anno straordinario per il campione altoatesino.

