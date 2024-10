Ad Avezzano arriva la prima bakery moderna ma a prezzi popolari: "Il pane buono è di tutti" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando ha aperto la sua pizzeria a Rocca di Mezzo, un paesino di nemmeno 1400 anime tra il Sirente e il Velino, Francesco D’Alessandro sapeva già di volere un giorno uno spazio dedicato al pane e ai lievitati. Quel giorno è arrivato e il 25 ottobre lo chef abruzzese (prima da Osteria Mammaròssa e Casa Fuego di Mentone) aprirà i battenti di sGRANOcchia - forno contemporaneo, un panificio moderno ad Avezzano che però non dimentica le esigenze della clientela clientela locale, a cui cercherà di andare incontro anche con i prezzi. Gamberorosso.it - Ad Avezzano arriva la prima bakery moderna ma a prezzi popolari: "Il pane buono è di tutti" Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando ha aperto la sua pizzeria a Rocca di Mezzo, un paesino di nemmeno 1400 anime tra il Sirente e il Velino, Francesco D’Alessandro sapeva già di volere un giorno uno spazio dedicato ale ai lievitati. Quel giorno èto e il 25 ottobre lo chef abruzzese (da Osteria Mammaròssa e Casa Fuego di Mentone) aprirà i battenti di sGRANOcchia - forno contemporaneo, un panificio moderno adche però non dimentica le esigenze della clientela clientela locale, a cui cercherà di andare incontro anche con i

