A Marco De Vidi il Premio Agimp-Manzotti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 – E’ il giornalista Marco De Vidi il vincitore del Premio Agimp-Michele Manzotti 2024. De Vidi, veneto, 38 anni, si occupa di cultura, con attenzione ai linguaggi artistici di sperimentazione e al rapporto tra arte e società. Si interessa anche di temi ambientali, paesaggio, urbanistica. Il Premio gli sarà consegnato domani mattina, 26 ottobre, al culmine del convegno annuale dell’Agimp - l’Associazione giornalisti e critici italiani di musica popolare contemporanea - nella sede del Centro internazionale “Giorgio La Pira“, in via de’ Pescioni 3 a Firenze, a partire dalle 10,30. Lanazione.it - A Marco De Vidi il Premio Agimp-Manzotti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 – E’ il giornalistaDeil vincitore del-Michele2024. De, veneto, 38 anni, si occupa di cultura, con attenzione ai linguaggi artistici di sperimentazione e al rapporto tra arte e società. Si interessa anche di temi ambientali, paesaggio, urbanistica. Ilgli sarà consegnato domani mattina, 26 ottobre, al culmine del convegno annuale dell’- l’Associazione giornalisti e critici italiani di musica popolare contemporanea - nella sede del Centro internazionale “Giorgio La Pira“, in via de’ Pescioni 3 a Firenze, a partire dalle 10,30.

