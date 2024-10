A Castelnuovo d’Avane, posata la prima pietra per il “Borgo dei Borghi” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con la posa della prima pietra a Castelnuovo d’Avane, il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, segnano ufficialmente l’inizio della rinascita del Borgo nell’ambito del progetto nazionale dei 20 Borghi, promosso dal Ministero della Cultura. Entro il 2026, Castelnuovo d’Avane si trasformerà in un “Centro di creatività” sostenibile, con musei, residenze, spazi pubblici rigenerati, e un albergo diffuso, arricchendo la regione con un’area dedicata alla cultura, alla memoria e all’ospitalità per giovani e artigiani. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti istituzionali, tra cui l’architetto Marco Casamonti e Francesca Velani di Promo PA Fondazione. Scelto tra 42 Borghi per rappresentare la Toscana, Castelnuovo d’Avane ha ricevuto un finanziamento di 20 milioni di euro dal PNRR. Lortica.it - A Castelnuovo d’Avane, posata la prima pietra per il “Borgo dei Borghi” Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con la posa della, il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, segnano ufficialmente l’inizio della rinascita delnell’ambito del progetto nazionale dei 20, promosso dal Ministero della Cultura. Entro il 2026,si trasformerà in un “Centro di creatività” sostenibile, con musei, residenze, spazi pubblici rigenerati, e un albergo diffuso, arricchendo la regione con un’area dedicata alla cultura, alla memoria e all’ospitalità per giovani e artigiani. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti istituzionali, tra cui l’architetto Marco Casamonti e Francesca Velani di Promo PA Fondazione. Scelto tra 42per rappresentare la Toscana,ha ricevuto un finanziamento di 20 milioni di euro dal PNRR.

Castelnuovo d'Avane - venerdì 25 il via ai lavori nel Borgo

Arezzo, 22 ottobre 2024 – Castelnuovo d'Avane, venerdì 25 il via ai lavori nel Borgo. Appuntamento a Castelnuovo d'Avane alle 13 di venerdì 25 ottobre per la 'posa della prima pietra' del borgo di Cavriglia destinatario dei 20 milioni del Pnrrr.