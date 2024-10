Vuelle Ahmad eccelle ma può far brillare tutti (Di giovedì 24 ottobre 2024) I numeri non spiegano tutto di una squadra, perché non descrivono le dinamiche umane che si creano in un gruppo, ma possono rendere più chiari pregi e difetti di un roster. Dopo sei giornate di campionato, la Vuelle viaggia a una media punti inferiore alle aspettative con 71.3 segnati. E non ha certo una difesa impenetrabile, con 77.5 punti subìti. Ma se l’attacco girasse, sarebbe già qualcosa: invece, eccetto Forlì che ha il 28%, Pesaro è la squadra che tira peggio da tre col 30%. E questo, per una formazione che non ha riferimenti certi sotto canestro, è un dramma. Male anche dalla lunetta, dove bisogna migliorare quel 74% altrimenti tanti dei falli subìti vanno sprecati. Senza infamia e senza lode la percentuale nel tiro da due, 52%. Il dato peggiore, però, è quello delle palle perse, ben 15.5 di media a partita; solo Nardò fa peggio con 15.7. Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Ahmad eccelle ma può far brillare tutti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I numeri non spiegano tutto di una squadra, perché non descrivono le dinamiche umane che si creano in un gruppo, ma possono rendere più chiari pregi e difetti di un roster. Dopo sei giornate di campionato, laviaggia a una media punti inferiore alle aspettative con 71.3 segnati. E non ha certo una difesa impenetrabile, con 77.5 punti subìti. Ma se l’attacco girasse, sarebbe già qualcosa: invece, eccetto Forlì che ha il 28%, Pesaro è la squadra che tira peggio da tre col 30%. E questo, per una formazione che non ha riferimenti certi sotto canestro, è un dramma. Male anche dalla lunetta, dove bisogna migliorare quel 74% altrimenti tanti dei falli subìti vanno sprecati. Senza infamia e senza lode la percentuale nel tiro da due, 52%. Il dato peggiore, però, è quello delle palle perse, ben 15.5 di media a partita; solo Nardò fa peggio con 15.7.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vuelle - si parte per il ritiro. Ma Ahmad arriva domani - , l’ala americana ha già postato su Instagram tutto il fascino di Baia Flaminia al tramonto, la cartolina migliore che Pesaro possa presentare ad uno straniero che arriva. Stamane, intanto, visite mediche per il quartetto che non le aveva ancora svolte, da Maretto a Lombardi, da Petrovic a King. Elisabetta Ferri . (Ilrestodelcarlino.it)

Vuelle Ahmad è carico : titolo e mvp in Canada - Pensarlo in coppia con Imbrò, che è un giocatore altrettanto talentuoso in attacco, fa ipotizzare che sugli spalti, per i tifosi, quest’anno ci sarà da divertirsi. Ora, Pesaro, che lo aspetta per il 17 agosto, spera di entrargli nel cuore allo stesso modo visto che, quando si sente coinvolto, questo giocatore è capace di esaltarsi galleggiando sopra alla sua nuvoletta di adrenalina. (Sport.quotidiano.net)

Vuelle Ahmad eccelle ma può far brillare tutti - Le statistiche lo vedono primeggiare ovunque, anche nelle palle perse. Deve mettere il suo talento a dispozione della squadra ... (ilrestodelcarlino.it)

Che brutta serata: insulti pure agli ex dirigenti - La crisi della Vuelle Basket: contestazioni, mancanze tecniche e previsioni poco rosee. Analisi delle problematiche e delle prospettive future. (ilrestodelcarlino.it)

Crollo nel finale, la Vuelle rimane a terra - Pesaro parte male ma poi si rimette sulla scia di Verona grazie a un super Ahmad, che poi Ramagli riesce a bloccare. Chiusura tra i fischi ... (msn.com)