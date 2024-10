Lanazione.it - Volontarie della Misericordia aggredite da un paziente. Calci e pugni alle soccorritrici

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Cavriglia (Arezzo), 24 ottobre 2024 – Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario in Toscana. Succede a Cavriglia, dove duelocalesono state prese ada unche stavano soccorrendo. Il fatto risale alla tarda serata di mercoledì 23 ottobre. Leerano intervenute per il soccorso ad un uomo ferito in maniera non seria. Il, durante l'intervento, ha dato in escandescenza, strattonando e colpendo con uno e con un pugno le due. Le due, dopo le cure del caso, sono state dimesse già nella serata di ieri dal pronto soccorso. La Direzione dell'Asl Toscana sud est condanna fermamente l'episodio di violenza che si è verificato ieri sera in Valdarno: "È un grave atto da denunciare - sottolinea il direttore generale, Antonio D'Urso -.