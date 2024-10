Vlahovic e non solo: doppio errore da matita rossa per Thiago Motta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riflessioni in corso in casa Juventus dopo il ko con lo Stoccarda: due errori gravi da parte di Thiago Motta, uno riguarda Vlahovic In Champions League, non si può mai sottovalutare alcun avversario. Una dura lezione che la Juventus ha dovuto ricordare ancora una volta contro lo Stoccarda, squadra capace di giungere seconda lo scorso anno in Bundesliga, anche se in questa stagione, in campionato, per ora gli uomini di Hoeness sono soltanto in decima posizione. Dusan Vlahovic (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it L’1-0 sta persino stretto ai tedeschi, per il tipo di prestazione messa in campo allo ‘Stadium’. Perin ha evitato la capitolazione ben prima e più volte, ma nulla ha potuto sulla rete decisiva di El Bilal Tourè. Calciomercato.it - Vlahovic e non solo: doppio errore da matita rossa per Thiago Motta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riflessioni in corso in casa Juventus dopo il ko con lo Stoccarda: due errori gravi da parte di, uno riguardaIn Champions League, non si può mai sottovalutare alcun avversario. Una dura lezione che la Juventus ha dovuto ricordare ancora una volta contro lo Stoccarda, squadra capace di giungere seconda lo scorso anno in Bundesliga, anche se in questa stagione, in campionato, per ora gli uomini di Hoeness sono soltanto in decima posizione. Dusan(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it L’1-0 sta persino stretto ai tedeschi, per il tipo di prestazione messa in campo allo ‘Stadium’. Perin ha evitato la capitolazione ben prima e più volte, ma nulla ha potuto sulla rete decisiva di El Bilal Tourè.

La Juventus di Thiago Motta è sempre più simile a quella di Allegri - una pericolosa involuzione (CorSera) - La Signora è sparita e tocca a Thiago Motta ritrovarla in fretta. La banda di Thiago è sempre più simile a quella di Allegri. Per fare tutto questo ci vuole un po’ più di tempo. E quando pensi la palla gira più lentamente.  Anche ieri s’è visto che cercano di fare determinate cose in campo, ma poi le eseguono con tempi diversi. (Ilnapolista.it)

È il sogno di Thiago Motta : nuovo bomber per la Juventus a gennaio - Milik rimane ai box per l’infortunio prolungato al ginocchio e non rientrerà prima di metà dicembre, privando così Thiago Motta di una freccia preziosa nel proprio arco per le rotazioni in attacco. C’è un problema in attacco per la Juventus, a caccia di un vice Vlahovic sul mercato: Thiago Motta ha un sogno nel cassetto per la finestra di gennaio La Juventus ha fatto il solletico alla difesa dello Stoccarda, al contrario tambureggiante dalle parti di un super Perin che si è dovuto arrendere soltanto nel recupero a Toure. (Calciomercato.it)

Juve - dopo il ko è panico per Thiago Motta : quanti giocatori gli rimangono contro l'Inter - La partita con lo Stoccarda ha portato cerotti a diversi giocatori, come Douglas Luiz, che dopo tre minuti di riscaldamento prima del match di Champions si è fermato per un fastidio muscolare, che è sotto esame al J Medical. "Ha avuto un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato: sembra niente di che, ma non ci voleva", ha ammesso il dt Giuntoli a pochi minuti dal fischio d'inizio. (Liberoquotidiano.it)