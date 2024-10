Un ragazzo si suicida dopo aver parlato con un bot: quali sono le colpe dell’intelligenza artificiale (Di giovedì 24 ottobre 2024) I bot sono stati addestrati per simulare relazioni, spesso intime, e infatti vengono pubblicizzati come antidoto contro la solitudine. Eppure rischiano di aumentare l'isolamento e alimentare disturbi latenti, soprattutto tra gli adolescenti. Fanpage.it - Un ragazzo si suicida dopo aver parlato con un bot: quali sono le colpe dell’intelligenza artificiale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I botstati addestrati per simulare relazioni, spesso intime, e infatti vengono pubblicizzati come antidoto contro la solitudine. Eppure rischiano di aumentare l'isolamento e alimentare disturbi latenti, soprattutto tra gli adolescenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sogna - ragazzo - sogna” - nuova versione di Vecchioni con Alfa : “Ci sono giovani per la cultura e quelli che se ne fanno un baffo” - . L'articolo “Sogna, ragazzo, sogna”, nuova versione di Vecchioni con Alfa: “Ci sono giovani per la cultura e quelli che se ne fanno un baffo” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La traccia è stata ri-registrata insieme al giovane cantante Alfa, offrendo una collaborazione che ha attirato l'attenzione del pubblico. (Orizzontescuola.it)

"I graffiti non sono arte". Chi è Luca Tuveri - il ragazzo che pulisce i muri di Roma - Il ragazzo che pulisce i muri di Roma Si chiama Luca Tuveri, ha una. . . Da anni a Roma c'è un ragazzo che cancella dai muri del lungotevere e dei palazzi storici e monumenti le scritte vandaliche, i graffiti e i cosiddetti "tag". Lo fa per lavoro, non per passione, E sui social è diventato virale. (Romatoday.it)

“Il mio ragazzo mi ha lasciata di punto in bianco dopo tre anni - mi sono inventata una piccola vendetta che gli ha causato fastidio per giorni” : il racconto virale - Durante la nostra relazione avevo cominciato a detestare il fatto che si trovasse così sofisticato e odiavo quando la mattina usava il calzascarpe”. “Dopo una notte di pianto” è tornata a prendere il resto delle sue cose ma come ha detto lei stessa, “la rabbia a quel punto stava montando”. Un piano da imitare? Forse no ma ecco cosa ha raccontato la donna rimasta anonima al podcast @everything_luann. (Ilfattoquotidiano.it)