Ultimi giorni per iscriversi a Ri-creazione: ecco come fare (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Ultima settimana di tempo per iscriversi a Ri-creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove ogni anno nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e del comprensorio della Val di Cornia. Gli insegnanti che intendono partecipare a uno o più percorsi hanno tempo fino al 31 ottobre per iscriversi tramite la procedura guidata sul portale dedicato www.ri-creazione.it. La partecipazione al progetto è completamente gratuita. L’offerta formativa sarà anche per quest’anno molto variegata: i docenti potranno scegliere fra sette percorsi didattici tematici articolati per fascia d’età e fruibili anche attraverso un approccio interdisciplinare. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a Lanazione.it - Ultimi giorni per iscriversi a Ri-creazione: ecco come fare Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Ultima settimana di tempo pera Ri-. Da oggetto a rifiuto e ritorno, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove ogni anno nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e del comprensorio della Val di Cornia. Gli insegnanti che intendono partecipare a uno o più percorsi hanno tempo fino al 31 ottobre pertramite la procedura guidata sul portale dedicato www.ri-.it. La partecipazione al progetto è completamente gratuita. L’offerta formativa sarà anche per quest’anno molto variegata: i docenti potranno scegliere fra sette percorsi didattici tematici articolati per fascia d’età e fruibili anche attraverso un approccio interdisciplinare. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a [email protected] o chiamare il numero 05771799173.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultimi giorni per iscriversi a Ri-creazione: ecco come fare - Le scuole primarie e secondarie hanno tempo fino al 31 ottobre per iscriversi, gratuitamente, al progetto di educazione ambientale di Sei Toscana ... (lanazione.it)

Ultimi giorni per iscriversi a Ri-creazione - SIENA. Ultima settimana di tempo per iscriversi a Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana ... (ilcittadinoonline.it)

Piccoli "Mostri in scena" alla Bassani, aspettando Halloween - In preparazione di Halloween, la biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) attende i bambini dai 6 ai 10 anni, sabato 26 ottobre 2024 alle 10, per creare insieme maschere mostruos ... (cronacacomune.it)