Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 20 | 10

(Di giovedì 24 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge di bilancio presentato dal governo che può quindi ora inizia il suo iter parlamentare il testo contiene 144 articoli e Saetta minato In prima battuta dalla camera di dati nel provvedimento misure fiscali come taglio del Cuneo e riordino delle detrazioni le norme sulle pensioni e quelle Sulla revisione della spesa qualcosa inclinato in maniera irreversibile così Giuseppe Conte risponde Bruno Vespa che chiedete rapporto con Beppe Grillo garante del Movimento se si ha concluso in via definitiva interviste nuovo libro di Bruno Vespa Hitler e Mussolini video fatale che sconvolse il mondo è il ruolo centrale dell’Italia nell’anno Europa in uscita il 30 ottobre da Mondadori libri umanamente dice con tempesta Sono molto ...