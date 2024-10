Ilnapolista.it - Torino, i tifosi scontro Cairo “Società senza un obiettivo, via tutti”

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilnon aveva cominciato male la stagione, anzi, il neo tecnico Paolo Vanoli aveva dato una buona impronta al club, che nelle prime tre partite di campionato aveva collezionato un pareggio contro il Milan e due vittorie contro Atalanta e Venezia. Ma gli ultimi risultati non sono stati soddisfacenti e hanno riportato lanel mirino dei. Ideldi nuovo contro la: “un, via” Nella notte, infatti, all’esterno del centro sportivo Filadelfia, i sostenitori del club hanno appeso uno striscione non proprio idilliaco: “un: adesso basta, viada“. Sicuramente non è stata gradita la campagna acquisti, con le cessioni importanti di Alessandro Buongiorno al Napoli e Raoul Bellanova all’Atalanta.