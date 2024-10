Tombino scaraventato contro la tabaccheria: un altro vetro in frantumi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le spaccate ai negozi si stanno facendo più frequenti negli ultimi giorni. Mercoledì 23 ottobre, pochi minuti prima delle 5, è scattato l'allarme alla tabaccheria di Marco Scultz di via Calucci, alla Gazzera, e i vigilantes hanno chiamato il 113. Porta sfasciata e merce sottosopra, gli intrusi Veneziatoday.it - Tombino scaraventato contro la tabaccheria: un altro vetro in frantumi Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le spaccate ai negozi si stanno facendo più frequenti negli ultimi giorni. Mercoledì 23 ottobre, pochi minuti prima delle 5, è scattato l'allarme alladi Marco Scultz di via Calucci, alla Gazzera, e i vigilantes hanno chiamato il 113. Porta sfasciata e merce sottosopra, gli intrusi

