Superbike Bimota torna in scena e detta legge nei Test a Jerez | Bassani e Lowes davanti a tutti

A Jerez de la Frontera si sono svolti i Test di Superbike: il circuito intitolato ad Angel Nieto ha ospitato due giorni di prove, dopo che domenica si era concluso il Mondiale 2024 con il sigillo del turco Toprak Razgatlioglu davanti a Nicolò Bulega. In terra spagnola si sono distinti i piloti del Bimota by Kawasaki Racing Team: Axel Bassani e Alex Lowes sono infatti stati gli unici a girare in 1'38" nella seconda giornata in sella alla nuova moto. Bassani ha piazzato un notevole 1:38.478 nell'ultimo giro e ha così preceduto di 201 millesimi il compagno di squadra, dopo che insieme hanno portato a termine un totale di 143 tornate. Alle loro spalle si è piazzato lo statunitense Garrett Gerloff, autore di un 1:39.229 guidando la Kawasaki e provando diverse componenti nel corso dei 90 giri, tra cui anche un motore con upgrade e una novità sulle sospensioni.

