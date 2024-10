“Stupidamente progettato per colpire”: l’ex numero 1 Kafelnikov critica il gioco di Sinner. E dice: “Solo Alcaraz alla pari coi Big Three” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Yevgeny Kafelnikov, ex numero uno del tennis mondiale, ha espresso giudizi particolarmente critici su Jannik Sinner, paragonandolo a tennisti del passato come Dominik Hrbaty e Thomas Johansson. Secondo il russo, Sinner sarebbe un “colpitore seriale” di alto livello, ma privo della versatilità dei campioni. “Sinner è unidimensionale“, ha dichiarato Kafelnikov, aggiungendo che il tennista italiano è “Stupidamente progettato per colpire“. Kafelnikov ha appunto definito Sinner una versione modernizzata di Hrbaty e Johansson, due tennisti che, pur avendo avuto delle carriere rispettabili, non sono mai stati veri protagonisti ai vertici del tennis mondiale. Diverso, invece, il parere su Carlos Alcaraz, che Kafelnikov considera alla pari dei “Big Three” – Djokovic, Nadal e Federer – in termini di potenzialità e talento. Ilfattoquotidiano.it - “Stupidamente progettato per colpire”: l’ex numero 1 Kafelnikov critica il gioco di Sinner. E dice: “Solo Alcaraz alla pari coi Big Three” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Yevgeny, exuno del tennis mondiale, ha espresso giudizi particolarmente critici su Jannik, paragonandolo a tennisti del passato come Dominik Hrbaty e Thomas Johansson. Secondo il russo,sarebbe un “colpitore seriale” di alto livello, ma privo della versatilità dei campioni. “è unidimensionale“, ha dichiarato, aggiungendo che il tennista italiano è “per“.ha appunto definitouna versione modernizzata di Hrbaty e Johansson, due tennisti che, pur avendo avuto delle carriere rispettabili, non sono mai stati veri protagonisti ai vertici del tennis mondiale. Diverso, invece, il parere su Carlos, checonsideradei “Big” – Djokovic, Nadal e Federer – in termini di potenzialità e talento.

