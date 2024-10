Studiare all’estero, dalla Fondazione una borsa di studio per gli studenti piacentini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fondazione di Piacenza e Vigevano conferma per il sesto anno consecutivo l’importante partnership con la Fondazione Intercultura attraverso l’istituzione di una borsa di studio parziale del valore di 5mila euro rivolto a studenti meritevoli residenti ed iscritti in scuole superiori della Ilpiacenza.it - Studiare all’estero, dalla Fondazione una borsa di studio per gli studenti piacentini Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)di Piacenza e Vigevano conferma per il sesto anno consecutivo l’importante partnership con laIntercultura attraverso l’istituzione di unadiparziale del valore di 5mila euro rivolto ameritevoli residenti ed iscritti in scuole superiori della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la terza edizione del Premio Nuccia Capitani. 68 gli studenti premiati - Si terrà sabato 26 ottobre alle 16.00 al Centro Geotecnologie di San Giovanni la terza edizione del premio “Nuccia Capitani”. 68 gli studenti, diplomati nell’anno scolastico 2023-2024 con la votazione ... (valdarnopost.it)

Fondazione ITS-EAT Academy: a Grosseto parte il percorso biennale “Fm&Em” - Paola Parmeggiani: «parte il 31 ottobre con 22 studenti il percorso formativo in “food marketing & export management”. Fino al 15 novembre per gli ultimi posti disponibili nella classe. Corso biennale ... (maremmanews.it)

Bando Enrica Omizzolo: 2° Concorso nazionale per compositrici italiane under41 - La Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi di Padova bandisce la seconda edizione del concorso rivolto alle compositrici under 41. L’iniziativa è realizzata in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido ... (giornaledellamusica.it)