Ilrestodelcarlino.it - Studentessa perseguitata e minacciata. Universitario ammonito per stalking: "Torna con me o vivrai un inferno"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lascia il ragazzo con cui è stata un anno e lui, non rassegnandosi ad averla persa, inizia a tormentarla e a minacciarla. "Ti renderò la vita uncome tu l’hai resa a me". A reagire così è stato uno studentedi 25 anni che nei giorni scorsi è statoperdal questore Cesare Capocasa. Vittima degli atti persecutori è stata la sua ex fidanzata, 20 anni, anche leiuniversitaria. I due frequentano la stessa facoltà e proprio conoscendosi ad Ancona hanno iniziato una storia d’amore condividendo pure l’alloggio. La relazione è proseguita per 12 mesi ma ad un certo punto la 20enne si è resa conto che non era più innamorata del 25enne e così ha detto basta. Non voleva più frequentarlo, uscire con lui, volevare alla sua vita di sempre e continuare gli studi per laurearsi. Il ragazzo non lo ha accettato.