Scent of a woman, Al Pacino da (incredibile) Oscar (Di giovedì 24 ottobre 2024) Scent OF A woman Sky Cinema 2 ore 18.35 Con Al Pacino, Chris O' Donnell e Gabrielle Anwar. Regia di Martin Brest. Produzione USA 1992. Durata: 2 ore e 36 minuti LA TRAMA Remake di "Profumo di donna" che era stato un grosso successo di Vittorio Gassman e Dino Risi una ventina d'anni prima. Un ragazzo a adibito a fare da badante a un ex colonnello rimasto cieco. Il compito non è agevole (il colonnello ha un caratteraccio, non migliorato dall'infermità). Ma dopo un lungo iter on the road entrambi imparano qualcosa Il ragazzo a vivere, l'uomo (che all'inizio voleva suicidarsi) a soparvvivere. PERCHE' VEDERLO Perché Pacino, anche se non può replicare la tonitruante esuberanza di Gassman, riesce a darci una delle sue migliori interpretazioni. Che gli procurò (incredibilmente) l'unico Oscar della sua favolosa carriera.

