Saint-Christophe. Addestramento congiunto tra Vigili del fuoco ed Esercito (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco comunica che nell'ambito di una collaborazione tra Esercito Italiano e il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco si è svolta nel comune di Saint-Christophe un'esercitazione di ricerca persona con successivo recupero degli infortunati. L'esercitazione prevedeva lo scenario di ricerca di un elicottero precipitato con un equipaggio di 3 unità. All'Addestramento congiunto hanno partecipato 3 operatori del nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso) del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e la Sezione Sci Alpinistica del Centro Addestramento Alpino.

