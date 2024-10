Roberto Mancini non è più ct dell’Arabia Saudita, accordo per risoluzione contratto (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Roberto Mancini non è più il ct dell'Arabia Saudita. “La Federcalcio Saudita comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell'allenatore della Nazionale Roberto Mancini”, ha annunciato la tv di stato Saudita Al Ekhbariya, aggiungendo che il nome del nuovo allenatore sarà reso noto entro qualche giorno. —Roberto Mancini non è più ct dell’Arabia Saudita, accordo per risoluzione contratto proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) –non è più il ct dell'Arabia. “La Federcalciocomunica di aver raggiunto unper ladeldell'allenatore della Nazionale”, ha annunciato la tv di statoAl Ekhbariya, aggiungendo che il nome del nuovo allenatore sarà reso noto entro qualche giorno. — [email protected] (Web Info) L'articolonon è più ctperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

