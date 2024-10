Peter Pan in scena all'Abeliano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo spettacolo inserito nella rassegna Maschere d'Olivo, è una rivisitazione geniale e dai dettagli inaspettati della famosa fiaba, che conduce i più piccoli in un’avventura in cui le scelte personali e la creatività por- tano verso un quotidiano che può diventare fantastico a qualsiasi età Baritoday.it - Peter Pan in scena all'Abeliano Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo spettacolo inserito nella rassegna Maschere d'Olivo, è una rivisitazione geniale e dai dettagli inaspettati della famosa fiaba, che conduce i più piccoli in un’avventura in cui le scelte personali e la creatività por- tano verso un quotidiano che può diventare fantastico a qualsiasi età

Al Teatro Alfieri il sogno di Peter Pan prende vita : in scena il musical con la colonna sonora di Edoardo Bennato - . Dal 7 al 10 novembre, il Teatro Alfieri ospiterà il grande ritorno di uno dei musical più amati dal pubblico italiano: un viaggio magico verso l'Isola che non c'è, capace di incantare grandi e piccini. Un successo. . Torino si prepara a tuffarsi nuovamente nell'avventura senza tempo di Peter Pan. (Torinotoday.it)

Il corpo di ballo del Teatro Massimo mette in scena "Peter Pan" : la nuova coreografia di Sasha Riva e Simone Repele - Con Peter Pan, una nuova creazione ispirata liberamente al romanzo di James Matthew Barrie, torna in scena il 5 ottobre (ore 20) e il 6 ottobre (ore 18:30) il corpo di ballo del Teatro Massimo diretto da Jean-Sébastien Colau. A firmare il balletto sono Simone Repele e Sasha Riva, danzatori e... (Palermotoday.it)

Trivigliano - in scena "Peter Pan" - Uno spettacolo ricco di colpi di scena ed effetti speciali !!! Peter Pan il Musical è uno spettacolo da non perdere ,minteramente cantato e recitato dal vivo ,mcon le musiche di Edoardo Bennato. Non vorremmo anticiparvi nulla ma se si pensa intensamente ad un sogno felice e con un po' di... (Frosinonetoday.it)