Perugia, due opere del "Divin pittore" tornano a casa grazie alla Fondazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due capolavori del Perugino tornano nella terra del grande maestro. Fondazione Perugia ha acquistato in un'asta viennese le preziosissime tavole il Cristo coronato di spine (1497-1500) e la Vergine (1500), da tempo di proprietà di un collezionista privato.

Perugia - i Baracconi tornano a Pian di Massiano - I Baracconi tornano a Perugia. "Dal 12 ottobre al 10 novembre, l’area di Pian di Massiano ospiterà l'edizione 101 del Luna Park, uno degli eventi più attesi e amati dai cittadini con i suoi 83 attrazionisti e 122 giostre tra grandi, medie e piccole, tante attività complementari quali padiglioni... (Perugiatoday.it)

LIVE Perugia-Piacenza 2-1 - Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA : 25-20 - i Campioni d’Italia tornano avanti! - 14-13 Semeniuk torna a farsi vedere in attacco. 11-9 Semeniuk ricambia il favore. 6-6 Lunga la battuta di Ben Tara. 11-10 Secondo errore in battuta per Plotnytskyi. Il roster a disposizione di coach Lorenzetti è leggermente mutato, è si andato via Wilfredo Leon, ma al suo posto è arrivato un Yuki Ishikawa al top della sua carriera, il DT non avrà vita facile con tanti giocatori in ballottaggio per entrare a far parte del sestetto iniziale. (Oasport.it)

Perugia - tornano a farsi sentire gli ultras : "Finalmente liberi" - E lo fanno con un lungo comunicato scritto a gruppi unificati che riportiamo di seguito: "LIBERI!! Finalmente il Perugia è stato ceduto. Negli ultimi anni siamo stati ostaggio di. A cinque giorni dallo storico passaggio di proprietà gli ultras del Perugia tornano ad esprimere il loro pensiero. (Today.it)