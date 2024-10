Pedro Pascal ricorda quando andò al cinema per guardare Il Gladiatore: “L’ho visto due volte” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pedro Pascal ricorda quando andò al cinema per guardare Il Gladiatore: “L’ho visto due volte” Impegnato nella promozione de Il Gladiatore 2, Pedro Pascal racconta la sua esperienza guardando al primo film originale del 2000. Il Gladiatore è un film storico epico diretto da Ridley Scott, che ora ha diretto anche il sequel. Il Gladiatore 2 riprende la storia anni dopo, raccontando la storia di Lucio, figlio “illegittimo” di Massimo che avevamo conosciuto bambino nel primo film. Oltre a Pascal, il cast del film vede protagonista Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen e Joseph Quinn. L’uscita è prevista per il 14 novembre, in Italia. Pedro Pascal racconta la prima volta che ha visto Il Gladiatore Parlando con Entertainment Weekly, Pascal racconta la sua esperienza guardando Il Gladiatore del 2000. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)alperIl: “due” Impegnato nella promozione de Il2,racconta la sua esperienza guardando al primo film originale del 2000. Ilè un film storico epico diretto da Ridley Scott, che ora ha diretto anche il sequel. Il2 riprende la storia anni dopo, raccontando la storia di Lucio, figlio “illegittimo” di Massimo che avevamo conosciuto bambino nel primo film. Oltre a, il cast del film vede protagonista Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen e Joseph Quinn. L’uscita è prevista per il 14 novembre, in Italia.racconta la prima volta che haIlParlando con Entertainment Weekly,racconta la sua esperienza guardando Ildel 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Gladiatore 2 - Paul Mescal ha baciato Pedro Pascal a sorpresa e a Ridley Scott è piaciuto - un bacio dato da Paul Mescal al nemico. La scena in questione riguarda. Gli ho chiesto 'Ridley: bacio sulla fronte, ti è piaciuto? Sì o no? …. . "L'ho fatto in una delle riprese, e poi ho commentato via radio con Ridley. Un bacio improvvisato a Pedro Pascal è piaciuto tanto a Ridley Scott da dare il benestare al suo interprete Paul Mescal, anche se nel film non lo vedremo. (Movieplayer.it)

Il gladiatore 2 : una featurette svela l'addestramento al combattimento di Paul Mescal e Pedro Pascal - Training per il Colosseo In un esercizio, un gruppo di uomini tiene in mano quelli che sembrano degli scudi molto pesanti mentre un istruttore impartisce loro …. Il video inizia con Ridley Scott che spiega come in quell'epoca storica venivano uccise delle persone per divertimento. La featurette, successivamente, mostra l'addestramento fisico necessario per la realizzazione delle scene di combattimento nel film. (Movieplayer.it)

Il Gladiatore 2 - nuovo sguardo in anteprima a Pedro Pascal e Denzel Washington nel sequel di Ridley Scott - Le immagini diffuse da Total Film, che nel frattempo ha annunciato la fine della sua pubblicazione cartacea, vedono il Macrinus di Washington con un'aria sospettosa e intrigante, che accresce ulteriormente il mistero del suo personaggio. L'attesissimo sequel del kolossal vincitore del Premio Oscar sbarcherà nelle sale alla fine del prossimo novembre Il Gladiatore 2 promette di essere un grande spettacolo di intrattenimento agli spettatori grazie al suo cast stellare che lotterà per la supremazia nel cuore di Roma. (Movieplayer.it)