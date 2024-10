Anteprima24.it - Nuova toponomastica, tavolo tecnico a Palazzo Mosti

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella ha coordinato, stamane a, una riunione avente ad oggetto le modalità operative utili al raggiungimento delle abitazioni coinvolte nel riassetto dellacittadina. Vi hanno preso parte l’assessore all’Urbanistica e allaMariagrazia Chiusolo, il consigliere delegato alle Contrade Loredana Iannelli, la dirigente all’Urbanistica Antonella Moretti e per i Vigili del Fuoco Roberto La Manna e Filomena Donato, per Croce Rossa Italiana Chiara De Michele, per Misericordia Benevento Saverio Cardillo e per 118 e Asl Benevento Ciriaco Pedicini. Nel corso delè stata affrontato il problema della raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso delle abitazioni oggetto di revisione