Nba notte speciale per la famiglia Ball | LaMelo e Lonzo tornano in campo dopo l' assenza

Milano, 24 ottobre 2024 - E' stata una prima giornata Nba da ricordare per la famiglia Ball. Papà LaVar, che ha appena compiuto 57 anni, non poteva chiedere regalo migliore. I suoi due figli, seppur in modi diversi, sono stati protagonisti sul parquet, entrambi al rientro dopo tanti mesi (nel caso di Lonzo, anni) di assenza dalle gare ufficiali. Cominciamo da LaMelo, che non giocava una partita di regular season dallo scorso 26 gennaio. Il playmaker di Charlotte si è preso la scena nella sfida andata in scena sul campo degli Houston Rockets, dove gli ospiti sono finiti anche a -18 nel corso del match. Ma il classe 2001 ha guidato la rimonta degli Hornets, sfiorando la tripla doppia in quasi 38 minuti di utilizzo, con 34 punti, 8 rimbalzi e 11 assist a referto. Una prestazione che ha trascinato la formazione di Charles Lee al successo per 110-105.

