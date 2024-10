Napoli, 15enne ucciso a colpi di pistola (Di giovedì 24 ottobre 2024) ucciso a Corso Umberto È stato ucciso a Napoli, questa notte, un 15enne. Fatali per lui, mentre era a Corso Umberto dei colpi di pistola. Si sta cercando di far luce sulla dinamica, come spiega Ansa, la Squadra Mobile sta cercando di fare luce sul possibile coinvolgimento nel grave fatto di sangue di altri due giovani feriti, che si sono recati nell’ospedale Cto della città. I due sono stati subito soccorsi, il primo presenta escoriazioni su braccia e fronte mentre l’altro ha sempre sul braccio una ferita da arma da fuoco. A intervenire nella notte è stata la Polizia via Carmeniello al Mercato, all’angolo con corso Umberto I, dopo una telefonata che segnalava l’esplosione di colpi d’arma da fuoco e il ferimento di un giovane che poi si è scoperto essere nato nel 2009. 361magazine.com - Napoli, 15enne ucciso a colpi di pistola Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)a Corso Umberto È stato, questa notte, un. Fatali per lui, mentre era a Corso Umberto deidi. Si sta cercando di far luce sulla dinamica, come spiega Ansa, la Squadra Mobile sta cercando di fare luce sul possibile coinvolgimento nel grave fatto di sangue di altri due giovani feriti, che si sono recati nell’ospedale Cto della città. I due sono stati subito soccorsi, il primo presenta escoriazioni su braccia e fronte mentre l’altro ha sempre sul braccio una ferita da arma da fuoco. A intervenire nella notte è stata la Polizia via Carmeniello al Mercato, all’angolo con corso Umberto I, dopo una telefonata che segnalava l’esplosione did’arma da fuoco e il ferimento di un giovane che poi si è scoperto essere nato nel 2009.

