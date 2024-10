Ilrestodelcarlino.it - Mistero sulla morte di Pamela, la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Rovigo, 14 ottobre 2024 - Continua il giallodi Akatshi Lutahe, la 40enne congolese trovata morta sul Po. La donna potrebbe avere subito una truffa, per questo ladi Rovigo ha aperto uncon l'ipotesi dial. Lunedì sarà effettuata l’autopsia sul corpo della 40enne - che viveva insieme al marito e due figli piccoli a Cerea, in provincia di Verona - conosciuta da amici e conoscenti come ''. La salma è stata domenica lungo il fiume Po nel comune polesano di Crespino. Lo scorso 14 ottobre il marito ne aveva denunciato la scomparsa e il giorno dopo erano stati trovati alcuni effetti personali, tra cui la sua auto e il cellulare, della congolese nell'area golenale di Occhiobello, punto da cui erano poi partite le ricerche. Sei giorni dopo, il corpo senza vita diè affiorato in superficie ed è scattato subito l’allarme.