Minacce di morte per una gip del Tribunale di Lecce ritaglio di giornale e disegno di una bara

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovediper la giudice per le indagini preliminari deldi, Maria Francesca Mariano, già destinataria in passato di altri atti intimidatori e sotto protezione da agosto 2023 insieme alla collega della Direzione distrettuale antimafia, Carmen Ruggiero. L’ultimo episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando la gip ha trovato, sul banco dell’aula del Palazzo di giustizia del capoluogo salentino, dove doveva celebrare un’udienza, una busta chiusa al cui interno c’era ildi un articolo dicon una sua foto e unadisegnata con un pennarello di colore nero.diper la gip Mariano, il precedente dello scorso febbraio La gip ha firmato diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere nell’ambito di inchieste su clan di stampo mafioso tra le province di Brindisi e