Massimo Mattioli, gli scontri e le magie: presentazione dell’esclusivo portfolio al Clap Museum (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sta per giungere al termine, il prossimo 1° dicembre, la prima esposizione mai realizzata dedicata al grande maestro del fumetto italiano. La mostra ospiterà la presentazione dell'esclusivo portfolio dedicato all’artista.La presentazione si terrà sabato 26 ottobre, ore 18, al Clap Museum Ilpescara.it - Massimo Mattioli, gli scontri e le magie: presentazione dell’esclusivo portfolio al Clap Museum Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sta per giungere al termine, il prossimo 1° dicembre, la prima esposizione mai realizzata dedicata al grande maestro del fumetto italiano. La mostra ospiterà ladell'esclusivodedicato all’artista.Lasi terrà sabato 26 ottobre, ore 18, al

