Oasport.it - LIVE Cobolli-De Minaur 3-4, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro resta in scia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-DRAPER DALLE 13.30 3-4 Game. Servizio, drop, lob e passante a segno per. AD-40 Ancora con l’uno-due il romano si procura la palla game. 40-40 Servizio e dritto. Alè Flavio! 40-AD Palla del doppio break De. Rovescio incrociato anticipato perfettamente dall’australiano. 40-40 Gran rovescio lungolinea in uscita dal servizio piazzato dal. 40-AD Palla del doppio break De. Secondo doppio fallo del game per. 40-40 Serve and volley di seconda chiuso con un non banale smash in arretramento dall’italiano. Parità. 30-40 Palla del doppio break De. Scappa via il rovescio lungolinea di. 30-30 Ottimo dritto in avanzamento in uscita dal servizio del romano. 15-30 Arriva il primo doppio fallo del. 15-15 Flavio rimedia con la prima vincente.