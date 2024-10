Liguria al voto, come cambierà la Regione dopo il TotiGate (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica 27 e lunedì 28 ottobre i cittadini della Regione Liguria sono chiamati alle urne dopo le dimissioni dell'ex governatore Giovanni Toti coinvolto in un'inchiesta giudiziaria che ha portato a un patteggiamento la cui udienza è prevista subito dopo lo spoglio delle schede. Un voto velenoso Europa.today.it - Liguria al voto, come cambierà la Regione dopo il TotiGate Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica 27 e lunedì 28 ottobre i cittadini dellasono chiamati alle urnele dimissioni dell'ex governatore Giovanni Toti coinvolto in un'inchiesta giudiziaria che ha portato a un patteggiamento la cui udienza è prevista subitolo spoglio delle schede. Unvelenoso

Liguria - tensione e contestazioni alla sfida tra i candidati. Orlando : “Basta malaffare”. E Bucci promette : “Faccio il sindaco della Regione” - 000 bambini disabili devono aspettare 3 anni per avere garantite le cure?” Nessuna risposta da parte del sindaco e candidato di Lega e Fratelli d’Italia alla presidenza della Regione. Mentre il contestatore viene fatto allontanare dagli operatori di polizia, senza che il sindaco ritenesse opportuno degnarlo di un cenno di risposta, si alzano le urla di alcuni sostenitori di Bucci: “Vai fuori! Vai a cagare!” i termini e toni riservati al genitore di due figli disabili che da alcuni anni lotta per vedere riconosciuti i diritti dei minori disabili a Genova e in Liguria (non nuovo a contestazioni e interventi durante i comizi di ogni parte politica). (Ilfattoquotidiano.it)

Due anni di governo - Bucci ai ministri della Lega : "Liguria diventi regione più importante del Mediterraneo' - "Quando vengo agli incontri della Lega, sia elettorali che non elettorali dico sempre che è come se fossi a casa mia. Oggi con sei ministri e viceministri posso dire di essere nella mia culla, che sono coccolato". Così il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra Marco Bucci... (Genovatoday.it)

"La Liguria sarà una regione per tutti?". Alla sala Cap il confronto tra i candidati su scuola e sanità - "La Liguria sarà una regione per tutti?". Questo il titolo del confronto tra candidati alle prossime elezioni regionali organizzato venerdì 18 ottobre 2024 alla sala circolo ricreativo Cap di via Albertazzi da Genova Inclusiva, a partire dalle ore 21. Il confronto sarà moderato dal coordinatore... (Genovatoday.it)