Ilfattoquotidiano.it - Le password di 91 parlamentari nel dark web: il vizio di iscriversi (pure ai siti di incontri) con la mail istituzionale

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ad un sito dicon la: ecco il senso deiitaliani per la sicurezza informatica. Nepil furto della posta elettronica nello staff di Hillary Clinton, nel 2016, è servito da lezione. Secondo un rapporto firmato dalla fondazione Proton con Constella Intelligence, nelweb si trovanoufficiali edi 91italiani. Come sono finite nel lato oscura della rete? Semplice: 73 onorevoli e 18 senatori si sono registrati su altriusando l’indirizzo di posta della Camera e di Palazzo Madama. Problema: quei servizi sono stati violati da criminali che hanno dato in pasto i dati alweb. Tra ihackerati, in passato, ci sono Linkedin, Adobe, Dropbox, Dailymotion, ma anche app diin stile Badoo.