Ilfattoquotidiano.it - Kate Cassidy, la struggente lettera d’addio al fidanzato Liam Payne: “Mi dicevi: ‘Ci sposeremo entro un anno’. Staremo insieme per sempre, ma non come avevamo pianificato”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Il mio cuore è spezzato in modi che non riesco ad esprimere”. Comincia così la lungachededica al suo, morto lo scorso 16 ottobre dopo una caduta dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires, in Argentina. “Vorrei che tu potessi vedere l’enorme impatto che hai avuto sul mondo, anche se sembra così buio in questo momento. Hai portato tanta felicità e positività a milioni di fan, alla tua famiglia, ai tuoi amici, e soprattutto a me. Sei incredibilmente amato“, scrive l’influencer su Instagram.