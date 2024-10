Juve, dopo il ko è panico per Thiago Motta: quanti giocatori gli rimangono contro l'Inter (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una partita importantissima contro l'Inter in futura ottica campionato, ma una Juve che arriva al big match di San Siro con soli 17 giocatori disponibili. La partita con lo Stoccarda ha portato cerotti a diversi giocatori, come Douglas Luiz, che dopo tre minuti di riscaldamento prima del match di Champions si è fermato per un fastidio muscolare, che è sotto esame al J Medical. "Ha avuto un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato: sembra niente di che, ma non ci voleva", ha ammesso il dt Giuntoli a pochi minuti dal fischio d'inizio. Anche dovessero essere escluse lesioni e dovesse trattarsi soltanto di un affaticamento, difficile la sua presenza domenica sera contro la squadra di Simone Inzaghi. Liberoquotidiano.it - Juve, dopo il ko è panico per Thiago Motta: quanti giocatori gli rimangono contro l'Inter Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una partita importantissimal'in futura ottica campionato, ma unache arriva al big match di San Siro con soli 17disponibili. La partita con lo Stoccarda ha portato cerotti a diversi, come Douglas Luiz, chetre minuti di riscaldamento prima del match di Champions si è fermato per un fastidio muscolare, che è sotto esame al J Medical. "Ha avuto un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato: sembra niente di che, ma non ci voleva", ha ammesso il dt Giuntoli a pochi minuti dal fischio d'inizio. Anche dovessero essere escluse lesioni e dovesse trattarsi soltanto di un affaticamento, difficile la sua presenza domenica serala squadra di Simone Inzaghi.

