Ilrestodelcarlino.it - "Io, il toreador, ma non sono come lui"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella lirica cipersonaggi iconici, figure conosciute anche da chi non è un habitué dei teatri d’opera. Figaro, per esempio, il furbissimo barbiere factotum di Mozart e di Rossini: tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Oppure Escamillo, ilrubacuori della "Carmen" di Bizet: la sua aria – insieme alla celeberrima Habanera – è divenuta colonnara di film e di spot, perfino una suoneria per i cellulari. E da venerdì, sul palcoscenico dello storico teatro San Carlo di Napoli, ilsarà lui, Mattia Olivieri, il baritono di Maranello, in grande carriera internazionale, protagonista di una sfavillante ripresa dell’allestimento con la regia di Daniele Finzi Pasca e la direzione del maestro Dan Ettinger. Nelle vesti di Carmen si alterneranno i mezzosoprani Aigul Akmetshina e Victoria Karkacheva, in quello di Don José Dmytro Popov e Jean-François Borras.