Dailyshowmagazine.com - Intervista a Ferruccio Spinetti, Un Viaggio nella Musica e nel Talento Femminile

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In questo episodio del podcastle Unplugged Playlist, l’attenzione è dedicata al mondole attraverso l’con, direttore artistico del Premio Bianca D’Aponte., musicista e compositore, dal 2018 è direttore artistico del Premio Bianca d’Aponte, concorso italiano per cantautrici che, quest’anno, si tiene presso il Teatro Cimarosa di Aversa il 25 e 26 ottobre. Celebrare ile il Premio Bianca d’Aponte Dopo i saluti agli ascoltatori, viene dato il benvenuto a, che condivide la sua esperienza come musicista e compositore.riconosce l’importanza del Premio Bianca da Ponte, un concorsole che celebra ildelle cantautrici italiane.