Il ritorno di Francesco Totti in campo, ma sarà vero? Tutto quello che sappiamo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Francesco Totti, il leggendario numero 10 della Roma, ha acceso l’immaginazione dei tifosi con l’ipotesi di un suo clamoroso ritorno in campo. A 48 anni, Totti sembra non sentire il peso del tempo, e con la sua dichiarazione “Due mesi e sarei pronto per almeno 30 minuti di gioco”, ha scatenato dibattiti e sogni tra Il ritorno di Francesco Totti in campo, ma sarà vero? Tutto quello che sappiamo L'Identità. Lidentita.it - Il ritorno di Francesco Totti in campo, ma sarà vero? Tutto quello che sappiamo Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), il leggendario numero 10 della Roma, ha acceso l’immaginazione dei tifosi con l’ipotesi di un suo clamorosoin. A 48 anni,sembra non sentire il peso del tempo, e con la sua dichiarazione “Due mesi e sarei pronto per almeno 30 minuti di gioco”, ha scatenato dibattiti e sogni tra Ildiin, macheL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Totti in Serie A con il botto: ecco il nuovo club - In queste ore stanno circolando tantissime indiscrezioni che riguardano il ritorno al calcio giocato di Francesco Totti. (asromalive.it)

Francesco Totti und der neue Skandal: Die Wahrheit hinter den Gerüchten - Francesco Totti, ex capitano della Roma, è tornato a far parlare di sé, ma non per le sue gesta sportive. Questa volta, il gossip lo coinvolge in una vicenda che ha dell’incredibile, legata alla sua ... (notizie.it)

Clamoroso, Totti torna in campo: svelato il club di Serie A - Francesco Totti ha scherzato su un suo ritorno in campo, una suggestione che però a certe latitudini qualcosa ha smosso Francesco Totti di nuovo in Serie A. Da giorni si sta parlando di questa ... (calciomercato.it)