Il petrolio wti apre a 7159 euro +116%

Il petrolio wti apre a 71,59 euro, +1,16% (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il petrolio wti apre a 71,59 euro in rialzo dell'1,16% mentre il brent è a 75,74 dollari al barile in rialzo dell'1,04%. Quotidiano.net - Il petrolio wti apre a 71,59 euro, +1,16% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilwtia 71,59in rialzo dell'1,16% mentre il brent è a 75,74 dollari al barile in rialzo dell'1,04%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il petrolio wti apre a 71 - 59 euro - +1 - 16% - Il petrolio wti apre a 71,59 euro in rialzo dell'1,16% mentre il brent è a 75,74 dollari al barile in rialzo dell'1,04%. (Quotidiano.net)

Il petrolio apre in rialzo a New York a 68 - 31 dollari - Il petrolio apre in rialzo a New York dove le quotazioni guadagnano lo 0,95% a 68,31 dollari al barile. (Quotidiano.net)

Il petrolio wti apre a 71,59 euro, +1,16% - Il petrolio wti apre a 71,59 euro in rialzo dell'1,16% mentre il brent è a 75,74 dollari al barile in rialzo dell'1,04%. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

IL VIDEO. Un mercato alternativo all'Occidente sul tavolo dei Brics - Kazan, 23 ott. (askanews) - Un mercato comune alternativo all'Occidente, con nuove alleanze commerciali e finanziarie da concretizzare. E' uno dei temi emersi al tavolo dei Brics, al summit in corso a ... (ildolomiti.it)

Un mercato alternativo all'Occidente sul tavolo dei Brics - window.evolMediaId="1843612"; window.evolCoverUrl="1843612_sd_67193c1038cef_1729707024.jpg"; Kazan, 23 ott. (askanews) - Un mercato ... (affaritaliani.it)