Liberoquotidiano.it - "Il mio corpo non mi appartiene più": Gabriele Paolini esce dal carcere e cambia sesso

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il più grande disturbatore italiano,, sta per uscire didopo l'arresto avvenuto nel 2013.è stato condannato dalla Corte di Cassazione a 8 anni di detenzione per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori. Al centro del procedimento, il rapporto dicon un 17enne. "Ho amato quel giovane, nonostante la differenza d'età - aveva dichiarato il disturbatore -. Io avevo 39 anni e lui 17, ma l'ho amato per davvero. Ma se la Cassazione ha confermato la condanna, allora è giusto andare in, non voglio misure alternative". Ma ora è pronto are vita. Basta azioni di disturbo alle troupe televisive. E, soprattutto, addio al genere maschile.