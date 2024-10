Cultweb.it - Il giudice blocca la serie su Sarah Scazzi Avetrana – Qui non è Hollywood, ecco perché

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarebbe dovuta uscire il 25 ottobre su Disney +. Invece, per volere del Tribunale di Taranto, la diffusione delladedicata al delitto di– Qui non èè stata sospesa. Il, quindi, ha accolto l’esposto, presentato nei giorni scorsi alla corte dal sindaco diLuca Iazzi, in cui si chiedeva la possibilità di vedere in anteprima gli episodi, per verificare se fosse diffamatoria nei confronti della cittadina in provincia di Taranto. Secondo quanto si legge in parte dell’esposto, pubblicato anche dal Corriere della Sera, il desiderio era quello: “di appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà“.