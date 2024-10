Il delitto di Chiesanuova, parole choc del nipote al negoziatore: “Spero di averla presa bene” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 - Si terranno domani pomeriggio, nella chiesa della Propositura di San Casciano, i funerali di Laura Frosecchi, la titolare del forno “Graziella“ uccisa a colpi di pistola dal nipote Mattia Scutti, giovedì scorso. Sempre domani, al mattino, parenti e amici potranno invece salutare la 55enne nella chiesa del paese di Chiesanuova. L’accertamento autoptico si è infatti concluso e la salma è stata restituita ai suoi cari. E’ un dolore che non si placa quello che ha colpito la comunità della Val di Pesa. C’è una famiglia flagellata dal gesto del 22enne. Gesto per molti inaspettato, anche se nel “curriculum“ di Scutti pesa, e diventerà probabilmente l’elemento chiave del futuro processo, la sua condizione psicologica. Lanazione.it - Il delitto di Chiesanuova, parole choc del nipote al negoziatore: “Spero di averla presa bene” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 - Si terranno domani pomeriggio, nella chiesa della Propositura di San Casciano, i funerali di Laura Frosecchi, la titolare del forno “Graziella“ uccisa a colpi di pistola dalMattia Scutti, giovedì scorso. Sempre domani, al mattino, parenti e amici potranno invece salutare la 55enne nella chiesa del paese di. L’accertamento autoptico si è infatti concluso e la salma è stata restituita ai suoi cari. E’ un dolore che non si placa quello che ha colpito la comunità della Val di Pesa. C’è una famiglia flagellata dal gesto del 22enne. Gesto per molti inaspettato, anche se nel “curriculum“ di Scutti pesa, e diventerà probabilmente l’elemento chiave del futuro processo, la sua condizione psicologica.

