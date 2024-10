Ilfattoquotidiano.it - I giocatori del Pescara si allenano con un occhio bendato: l’ultima (geniale) trovata di Silvio Baldini. Ecco a cosa serve

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Unin versione pirata come non lo avete mai visto. Il merito è del timoniere. Attualmente primi in classifica nel girone B di Serie C, i calciatori del club abruzzese sicon un: trattasi di una tecnica, generalmente utilizzata nel pugilato, chea mantenere alta la concentrazione e a ridurre la percezione della fatica. Una visione ridotta e limitata, infatti, permette un minore sforzo fisico. La benda del pugile Un metodo innovativo nel calcio, ma non nel mondo dello sport. La seduta di allenamento delsi è trasformata in uno dei video più virali degli ultimi giorni sui social. Schemi e partitelle da bendati: tutto seguendo le regole di