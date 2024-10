Gli Stati Uniti si preparano alla guerra con la Cina: pronte le basi militari all’estero (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono rivelazioni clamorose quelle che arrivano da Oltreoceano. Negli ultimi mesi, l’attenzione degli Stati Uniti si è concentrata sulla preparazione di un possibile conflitto con la Cina, nel caso il governo di Pechino decidesse di attaccare Taiwan. La situazione vicino all’Isola è sempre più tesa, e a Washington la possibilità di una guerra con il dragone è ritenuta concreta. Tanto concreta da cominciare ad allestire basi militari proprio in previsione di un conflitto con le truppe di Xi Jinping. In particolare, le manovre americane si concentrano in un sito situato in un Paese straniero: la base militare di Tindal, in Australia. Questa struttura, costruita nel deserto dell’Outback australiano, sta subendo significativi lavori di ampliamento e ammodernamento per diventare un hub strategico per le operazioni militari statunitensi in caso di guerra. Thesocialpost.it - Gli Stati Uniti si preparano alla guerra con la Cina: pronte le basi militari all’estero Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono rivelazioni clamorose quelle che arrivano da Oltreoceano. Negli ultimi mesi, l’attenzione deglisi è concentrata sulla preparazione di un possibile conflitto con la, nel caso il governo di Pechino decidesse di attaccare Taiwan. La situazione vicino all’Isola è sempre più tesa, e a Washington la possibilità di unacon il dragone è ritenuta concreta. Tanto concreta da cominciare ad allestireproprio in previsione di un conflitto con le truppe di Xi Jinping. In particolare, le manovre americane si concentrano in un sito situato in un Paese straniero: la base militare di Tindal, in Australia. Questa struttura, costruita nel deserto dell’Outback australiano, sta subendo significativi lavori di ampliamento e ammodernamento per diventare un hub strategico per le operazionistatunitensi in caso di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crollo delle vendite per Starbucks : negli Stati Uniti i clienti si lamentano per il servizio - Male anche il mercato cinese Ma non è solo il mercato statunitense a mettere a dura prova il gigante del caffè: anche in Cina – attualmente uno dei territori dove le catene di caffetterie investono di più – le cose non vanno bene, con un calo del 14%. Per questo, Niccol ha dichiarato che Starbucks semplificherà il menu e rivedrà l’offerta dei punti vendita, chiedendo ai clienti cosa potrebbe migliorare (sembra che molti provino nostalgia per il bancone self-service dove un tempo si potevano trovare spezie e zucchero da aggiungere autonomamente alla bevanda). (Gamberorosso.it)

Massimiliano Fedriga in missione negli Stati Uniti : obiettivi turistici e economici per il Fvg - Dopo la visita a Washington, la delegazione si sposterà a New York, dove rimarrà per ulteriori due giorni di incontri e networking. La NIAF, fondata nel 1975, è una delle principali organizzazioni che rappresentano circa 20 milioni di italoamericani. Uno degli aspetti chiave della presentazione sarà l’evento “Go!2025“, che mira a valorizzare ulteriormente il territorio attraverso un programma ricco di opportunità turistiche e culturali. (Gaeta.it)

Villeneuve: Perché i commissari "dilettanti" avrebbero dovuto penalizzare Verstappen - Jacques Villeneuve ha definito "dilettanti" i commissari di gara del Gran Premio degli Stati Uniti e ritiene che abbiano "combinato un pasticcio" nella situazione tra Max Verstappen e Lando Norris. Se ... (msn.com)

La F1 vuole trasformare i piloti in interpreti giuridici - Chi ieri sera ha avuto modo e tempo di dare uno sguardo a CriticaLive, il nuovo appuntamento con il quale la nostra redazione commenta i fatti della F1 e del motorsport in generale, si sarà accorto ch ... (msn.com)

Estate di San Martino, cos'è e perché in Italia si chiama così? In America e Gran Bretagna è "Indian summer" - L'espressione "Estate indiana" è stata usata per la prima volta negli Stati Uniti orientali, in una lettera scritta da un francese chiamato John de Crevecoeur datata 17 gennaio 1778. Nella sua ... (leggo.it)